Indbrud: Tyv på spil i Ørbæk

Mandag oplevede to husejere i Ørbæk, at deres huse havde haft besøg af ubudne gæster.

NYBORG/ØRBÆK: Det tyder på, at det er den samme tyv, som har været forbi to huse i Ørbæk mandag eftermiddag/aften.

I hvert fald er kontanter således det eneste, som er blevet meldt stjålet efter to indbrud på henholdsvis Assensvej og Nyborgvej i Ørbæk, hvor tyven ellers begge steder har færdes rundt i hele huset.

I huset på Assensvej er ruden i bagdøren blev knust, hvorefter tyven lykkedes med at vride den indvendige lås op.

På Nyborgvej noterer politiet i deres døgnrapport, at en tyv tilsyneladende har brugt en skruetrækker til at tvinge et vindue op.

I Nyborg blev en container på Siøvej natten til mandag brudt op, hvor det lykkedes tyvene at slippe afsted med byggemateriale.

Sidste anmeldelse kom fra Åløkkevej ved Hjulby, hvor sidedøren på en hvid Opel Vivaro var brudt op. Tyven fik her fat i en Samsung-tablet og tegnebog.