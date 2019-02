Indbrud: Tyv gennemrodede hus i Ullerslev

Endnu en gang har en tyv i Ullerslev ikke kunnet kende forskel på dit og mit. Mandag aften/tirsdag nat gik det ud over et hus på Rosenvænget.

Ullerslev: Det var et værre rod, som en husejer på Rosenvænget i Ullerslev tirsdag morgen kom hjem til.

Huset på Rosenvænget har således i tidsrummet 16.30 mandag til 08.00 tirsdag haft besøg af en tyv, som udnyttede det tomme hus til at færdes rundt i hele beboelsen.

Af politiets døgnrapport fremgår det, at tyven har tvunget sig adgang til huset via et værelsesvindue på bagsiden af huset, som er blevet brudt op af en endnu ukendt genstand.

Tyven har haft tid til at gennemrode flere skuffer i stuen, hvor han øjensynligt har kastet rundt med de papirer, som han ikke fandt interessant.

Der er endnu ikke et overblik over, hvor meget tyven lykkedes at slippe af sted med.