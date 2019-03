Indbrud: Nyborg Sygehus bestjålet dyre lamper

NYBORG: For de fleste mennesker står et sygehus nok som et sted, hvor man søger hen, når man har brug for hjælp. Natten til onsdag har tyve dog besøgt Nyborg Sygehus uden for åbningstiden.

Klokken 02.30 fik Nyborg Sygehus således besøg af tyve, som lykkedes med at afliste to vinduer, hvorfra de fik adgang til to opholdsrum.

I det første opholdsrum pillede tyvene en loftslampe ned og stjal en bordlampe samt en standerlampe. I det andet opholdsrum slap tyvene afsted med en bordlampe og standerlampe. Alle de stjålne lamper er af mærket PH.

Politiet skriver i deres døgnrapport, at det tyvene muligvis har brugt en skruetrække til at løsne vinduerne.