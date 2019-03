Indbrud: Ikoniske møbler stjålet fra sommerhus

En tyv har udnyttet de mørke vinterdage til at stjæle en række kendte stole fra et sommerhus i det nordlige Nyborg.

NYBORG: Arne Jacobsen og Wegner er klassiske danske designermærker, som mange danskere sikkert drømmer om at have stående. Desværre for en sommerhusejer på Skaboeshusevænget er han henover vinteren blevet fire stole af disse mærker fattigere.

I hvert fald fremgår det af politiets døgnrapport, at der mandag blev anmeldt et indbrud på Skaboeshusvænget, som har fundet sted i perioden 13. januar til 11. marts.

Vinduet til stuen er - ifølge politiet - formenligt blevet brudt op af et koben, hvorefter der var sat spor af færden i hele sommerhuset.

I køkkenet er der blevet fjernet tre 7'er stole med metalstel og armlæn med hvidmalet træ og orange sædebetræk.

Fra stuen var der fjernet Wegners Bamsestol, som var betrukket med mørkegrøn stof. En Bamsestol i stof køster fra ny omkring 130.000 kroner.