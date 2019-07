Indbrud: Flere husstande fik besøg af tyve i weekenden

NYBORG/ULLERSLEV/FRØRUP: Fire husstande har i løbet af weekenden haft besøg af ubudne gæster, hvor fremgangsmåden har været den samme.

Det skriver politiet i deres døgnrapport, hvor de har noteret sig, at i alle fire tilfælde er tyvene kommet ind via opbrudte vinduer.

I en bolig på Præstevænget i Nyborg var et vindue i husets gavl brudt op i løbet af søndag nat, hvor det lykkedes tyvene at stjæle en række møbler fra huset.

I Sommerbyen kunne en sommerhusejer fredag anmelde et indbrud, hvor tyvene ligeledes var kommet ind igennem et opbrudt vindue. Her lykkedes det tyvene at slippe afsted med et fjernsyn samt yderligere uspecificeret elektronik.

Weekenden bød på to yderligere anmeldelser i henholdsvis Ullerslev og Frørup, hvor indbrudstyvene ligeledes var kommet ind igennem opbrudte vinduer, men her har politiet endnu ikke overblik over stjålne genstande.