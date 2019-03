Indbrud: Enarmede tyveknægte tømt af tyv

Nyborg/Refsvindinge/Ellinge: Natten til fredag var en tyv på spil i Billardklubben Nyborg ved Johannes Høirupsvej.

Klokken 02:50 gik alarmen på Johannes Høirupsvej 90, da en tyv havde billardklubbens spilleautomater for øje.

Tyven, der formentlig er kommet igennem et vindue ved hjælp af et koben, lykkedes med at tømme to spilleautomater, hvorefter han er stukket af med et ukendt antal kontanter.

På Hedegårdsvej mellem Refsvindinge og Ellinge er en families matrikel blevet udsat for hærværk torsdag formiddag.

Ifølge politiets døgnrapport har gerningsmændene knust en stor krukke, slået et elhegn itu samt smidt dele af en trampolin ind i et blomsterbed.