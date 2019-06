Igen, igen og igen: Hærværket mod Nyborg Voldspil fortsætter bare

Nyborg: Nogen synes at have et horn i siden på Nyborg Voldspil. I slutningen af maj blev voldspillet udsat for hærværk mod kulisserne, brand og tyveri af værktøj. Derefter besluttede voldspillet at få opsat videoovervågning på hele sceneområdet ved Møllebakken.

Få dage efter takkede voldspillet også ja til et tilbud fra Nyborg Kommune om, at vagter fra Securitas kunne patruljere i området både dag og nat. Men det har ikke været nok til at holde hærværksmænd fra stedet.

I en pressemeddelelse oplyser formand for Nyborg Voldspil Jesper Bech Madsen, at der alene i denne uge er blevet begået hærværk mod voldspillet tre gange - og det er de kameraer, som netop skulle forhindre nyt hærværk, der er blevet udsat for det.

Natten til mandag blev ledningerne til overvågningskameraet ved musikhuset skåret over. Det skete på et tidspunkt mellem klokken et og to. Tidligt tirsdag morgen ved firetiden var den gal igen, da flere kameraer blev overmalet med sort maling. Og torsdag morgen, atter omkring klokken fire, blev de sidste kabler til overvågningskameraerne skåret over.

- Vi kan på kameraerne se, at gerningsmænd har gået rundt på scenen i 20 minutter, før de har malet linsen på kameraet over, og her har de vist stor interesse for et stillads, fortæller Jesper Bech Madsen.