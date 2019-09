Igen brand i Nyborg: Husejer opdagede ild i sin udestue

Politiets teknikere skal undersøge en udestue ved et hus i Nyborg, hvor der natten til onsdag opstod brand. Det er den 14. mistænkelige brand i Nyborg siden april.

Nyborg: En husejer på Tværvej i Nyborg opdagede natten til onsdag heldigvis i tide, at der var ild i husets udestue. Klokken 00.30 ringede husets ejer 1-1-2, fordi havemøblerne, som stod i udestuen, brændte.

Ifølge Fyns Politi havde husejeren umiddelbart ingen idé om, hvorfor der pludselig var ild i havemøblerne i udestuen.

- Vi har afspærret, og nu skal der teknikere ud for at undersøge stedet. Vi formoder ikke, at branden er opstået af sig selv, siger vagtchef hos Fyns Politi Ehm Christensen.

Der har siden april været 14 mistænkelige brande i Nyborg. Blandt andet brændte Nyborg Sportsfiskerforenings klubhus natten til 12. juli. Fiskegrej og indbo til en værdi af cirka 100.000 kroner gik til i branden.

I juli fortalte Fyns Politi, at det havde anholdt en 51-årig mand og sigtet ham for brandstiftelse. Den mistænkte blev løsladt dagen efter, men politiet har opretholdt sigtelsen.