Igen: Tre indbrud på østfyn

Ullerslev/Vindinge: Tre gange i løbet af torsdag fik politiet anmeldelser om indbrud i privatbeboelser rundt om på Østfyn.

I Ullerslev har en tyveknægt tilsyneladende haft gang i en lille turné i den vestligste del af byen, hvor der blev meldt om indbrud på Degneløkken og Lervadvej.

På Lervadvej blev et redskabsrum ved 20-tiden brudt op sandsynligvis med en skruetrækker. Intet blev stjålet.

Næsten samtidig blev meldt om indbrud på Degneløkken. Her blev et vindue brudt op, og tyven har rodet gennem skuffer og skabe, men politiet havde torsdag endnu ikke overblik over, om der manglede noget.

Dagens sidste indbrud var på Rosildevænget i Rosilde ved Vindinge. Her blev en rude i en hoveddør knust, og tyven har efterfølgende støvet rundt i husets stueetage.