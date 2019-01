Her er tiltalen af den 30-årige mor

Fra perioden 22. april til 4. november 2018 dagligt at have udsat sin 11-årige datter for mishandling og grov vold ad flere gange med stof eller tape for munden. Har slået datteren i ansigtet af flere omgange, nogle gange med bundet arme og bene.



I maj 2016 at have slået datteren med en grydeske, mens pigen lå på gulvet og moderen sad oven på hende.



At have taget kvælertag på datteren, der efterfølgende havde problemer med vejrtrækningen.



Er tiltalt for i efteråret 2015 at have smurt chili i datterens øjne samt fået hende til at drikke væsken. Pigen var på daværende tidspunkt 8 år gammel.



Sommer 2016 at have hældt kogende vand udover pigens arme med en sutteflaske.



Ligeledes er den 30-årige kvinde tiltalt for den 2. til den 4. november 2018 at have skåret datterens arme op med hårnåle og at have truet datteren med at ville slå hende i ihjel, mens hun havde en kniv i hånden.