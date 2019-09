Hvad skal vi med en bypark på havnen?

Nyborg: Omdannelsen af de gamle DSB-områder i Nyborg handler ikke bare om lækre boliger på kajkanten. Der bliver også plads til en lille park på området syd for destilleriet, og nu indkalder kommunen borgerne for at få gode ideer til parken.

Det sker ikke ved et traditionelt borgermøde, men ved et åbent hus arrangement hos naboen til parken, Nyborg Destilleri, torsdag den 12. september. Her kan borgere i tidsrummet mellem 14 og 18 komme og høre om park-planerne og give deres besyv med.

Parken bliver attraktiv, blandt andet fordi der bliver adgang til den lille "hemmelige" strand i hjørnet ved det yderste færgeleje nær Sølyst.

Kommunen har været i gang med planlægningen i flere år og har været i dialog med naboerne i området. En dialog, der har givet anledning til gniderier, for naboerne er utilfredse med den overordnede DSB-plan, der har placeret en beboelses-blok i udkanten af den lille park.

Men det er der ikke ændret på. DSB har i forvejen vinket farvel til 10.000 kvadratmeter byggeret, da planen for DSB-arealerne blev revideret for et par år siden. Det skete i et forsøg på at få sparket gang i udviklingen ved at give bedre luft mellem byggerierne i den attraktive bydel.

På det tidspunkt var der stort set ikke sket noget på DSB-arealerne, siden den sidste færge sejlede væk i 1997. I mellemtiden er der kommet gang i byggerierne i området, først med Seniorbofællesskabet, Pædagogernes Pension på Midtermolen og HD Ejendomme på Dampskibsmolen.