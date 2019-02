Husflidsskolen: Nye drejebænke vil give flere muligheder

En donation på 30.000 kroner fra Albani Fonden til Ældresagen Nyborg-Ullerslev har gjort det muligt, at Husflidskolen Nyborg nu har kunne investere i to nye elektriske drejebænke.

NYBORG: Mandag formiddag var der allerede fuld gang i de to nye elektriske drejebænke, da underviser ved Husflidsskolen Nyborg Finn Ammentorp tog imod Albani Fondens direktør, Paul Nissen.

De to drejebænke er et resultat af de 30.000 kroner, som Albani Fonden den 22. januar tildelte Ældresagen i Nyborg-Ullerslev. Ældresagen lejer sig hver mandag i tidsrummet 09.00 til 12.00 ind i lokalerne ved Nyborg Husflidskole, og her underviser Finn Ammentorp de ældre i trædrejningens kunst. Han er især glad for de nye muligheder, som de nye drejebænke vil give medlemmerne.

- Det er helt fantastisk. De her drejemaskiner kan mange flere ting end de gamle, vi havde. Mange kommer for at dreje, men mange kommer også for at reparere deres møbler. Her vil de nye drejebænke helt sikkert kunne give flere muligheder.

Da Paul Nissen fik ordet, fortalte han forsamlingen i det lille værksted, at han er glad for at se det konkrete arbejde og glæden, som donationen fra Albani Fonden har givet Ældre Sagens husflidshold.