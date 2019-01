Husejer overraskede tyvknægte: Spurtede ud i skoven

Nyborg/Ellested: Onsdag eftermiddag klokken lidt i fire kom en husejer på Ellestedvej hjem. Men til ejerens store overraskelse, var han eller hun ikke alene i huset. For der var to personer indenfor, som straks løb ud af huset og ud over en mark, hvorefter de spurtede ind i den nærliggende skov. Ejeren af huset ringede efter politiet, der troppede op med patrulje og hunde. Gerningsmændene var desværre forsvundet. Der blev stjålet to standerlamper, en Macbook computer, en HP bærbar computer og en sengelampe. Et vidne havde set en lille mørk personbil i området, så tyvene kan muligvis have kørt rundt i den.

Tirsdag aften var der også sket et tyveri på Standalleen i Nyborg. Dog var tyvene her aldrig nået indenfor. De snuppede nemlig to udensdørs PH-lamper, der sad på gavlen af garagen.