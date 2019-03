Huse skilter med historien

Foreningen for By og Landskabskultur sætter skilte med små historier op på byens gamle huse. Formanden, Ulrik Nielsen, lægger facade til det første skilt.

Nyborg: Hver eneste hus i det gamle Nyborg har en historie at fortælle. Og nu har foreningen for By- og Landskabskultur - i daglig tale By & Land - sat sig for at fortælle i hvert fald nogle af historierne.

Foreningen vil nemlig sætte emaljeskilte op på nogle af byens facader, og prototypen kom fredag op på Købmand Frederik Nielsens Gård, der er ejet af Ulrik Nielsen, formanden for By & Land i Nyborg.

"Købmand Frederik Nielsens Gård opført efter bybranden 1797 som en firlænget gård. Handelshus gennem 200 år", lyder den korte historie her.

- Det fortæller jo en lille historie om vores hus, og jeg kunne forestille mig, at vi senere laver noget mere uddybende på nogle skilte inde i porten, siger Ulrik Nielsen.

Der er allerede en serie skilte undervejs til andre af de historiske bygninger i byen, men foreningen håber også, at husejere rundt omkring i bymidten selv vil tage initiativ til at komme med i skilte-ordningen, hvis de mener, deres hus har en god historie.

Historierne kan være forskellige, men størrelsen af pladen giver naturligvis en begrænsning i antallet af bogstaver til at fortælle. Et eksempel på et skilt, der er undervejs er dette:

"Kongegade 10 blev opført efter den store brand i 1797. Her fødtes filminstruktøren Erik Balling 29. november 1924".

- Vi håber skiltene kan være til glæde for folk i byen og turisterne, og skal vi op på den høje klinge, kan vi sige at det er vores bidrag til arbejdet med at få Nyborg by og slot på Unescos verdensarvsliste, siger Aksel Andersen fra bestyrelsen i By & Land, Nyborg.