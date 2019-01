Hus blev gennemrodet, men intet blev stjålet

Nyborg: Et indbrud, hvor et hjem i Nyborg på Nymarksvej blev godt og grundigt gennemrodet, havde et uventet resultat. Der blev nemlig ikke stjålet noget.

Gerningsmændene kom ind gennem en dobbeltrude i kælderen ved at smadre den yderste rude og brøde den inderste op med et koben. Herefter var de rundt i stueetagens soveværelse, stuen og køkkenet, hvor skuffer og skabe stod på vid gab. Husets førstesal blev også gennemrodet, og ligesom på stueetagen var skufferne i to soveværelser og et badeværelse gennemrodet.

Efter at have gennemrodet hele huset, valgte gerningsmændene altså at lade være med at stjæle noget.