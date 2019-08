Humle: Bryggeri slipper originalerne løs

Med over 30 typer forskellige øl fra brygmesterens hånd er sortimentet stort nok til at tilfredsstille selv den mest kræsne øl-entusiast.

Øllets Dag er hidtil fejret på pladsen foran bryggeriets lagerhal, men for første gang i år så rykker begivenheden ned på det skrånende grønne område bag bryggeriet. Her kan publikum lægge hovedet tilbage og smage på alt fra gammeldaws pilsner og lagerøl over hvedeøl til mørke og lyse aletyper i både over- og undergærede versioner.

1200 deltagere i fjor

Ifølge Ellen Rasmussen fra bryggeriet, så koster det 100 kroner at deltage i Øllets Dag. For den pris får gæsten udleveret et smageglas plus tre madkuponer. De kan benyttes i pølsevognen, mens glasset fyldes med gyldne originale dråber, og musikken spiller.

- I fjor solgte vi 1200 glas, bemærker Ellen Rasmussen og mere end antyder, at der bliver travlhed ved fadølshanerne på septembers første lørdag.

Bryggeriet benytter i øvrigt dagen til at donere to træer pr. solgt smageglas til growingtrees.dk, som har til formål at plante flere træer i Danmark. Så mere end et par tusinde træer kan på den baggrund få fodfæste i den danske muld.

Eventen bag bryggeriet slutter præcis klokken 17 og samtidig lukker madboden.