Huller i taget og råddent træ: Kirke renoveres for 18 millioner kroner

Vor Frue kirke på Gamle Torv i Nyborg får nyt tag, og spiret skal have ny afstivning. Håndværkerne vil sætte deres præg på kirken i et års tid.

- Det er jo sådan, at når kirken bygger, kan man ikke bare gå i byggemarkedet og købe materialer. Her er tagsten ikke bare tagsten, siger menighedsrådets kirkeværge, Erik Sørensen.

Her er håndværkere er ved at forberede en stor renovering af kirkes ydre.

Orkan gjorde skade

Erik Sørensen fortæller, at en tagrenovering har stået på ønskelisten siden december-orkanen i 1999.

- Orkanen gav taget sit banesår, men vi har klaret den takket være dygtige håndværkere, der har sørget for, at taget har været tæt, siger Erik Sørensen.

Fredningsmyndighederne er meget konservative, når det gælder kirkebyggerier. Men alligevel har Nyborg Kirke fået lov til at lave taget med moderne undertag.

Det betyder først og fremmest, at man undgår en dyr understrygning af taget, som ikke mindst er det, der koster penge på den lange bane, når det skal vedligeholdes.

Renoveringen af spirets træafstivning har Erik Sørensen et personligt forhold til.

- Jeg var som ung elektriker lidt involveret, da kirken i begyndelsen af 1970'erne opdagede råd i træværket i den underste del af spiret, siger Erik Sørensen.

- Problemet blev dengang klaret med en midlertidig afstivning, der har holdt det høje spir på plads, siger han.

I løbet af august vil håndværkerne fylde stadigt mere omkring kirken.

Men det gode ved projektet er, at kirken indvendigt ikke påvirkes af byggerierne. Den vil således fortsat være åben i byggeperioden, som ventes at strække sig over et års tid.