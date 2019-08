Hotellets skjulte ravklump: I kælderen bor skolemuseet gratis

NYBORG: - Der er en ting alle os i Danmark, uanset hvem vi er, eller hvor vi kommer fra, har tilfælles. Vi har alle gået i skole.

Det er en af de måder Kaj Bonde kan finde på at åbne op, når han skal vise gæster rundt på Skolemuseet i Nyborg.

Skolen er en af de ting, som Kaj Bonde og hans kone Tove må siges at være eksperter i. De er begge to pensionerede lærere, og nu har de to altså valgt at være med til at drive et skolemuseum med noget af den tid, de har fået til rådighed.

Men selvom skolemuseet har sin plads få meter fra Nyborgs kyst, så er det ikke lige det, man ville gætte på skulle befinde sig, hvor det gør.

Bygningen er meget passende ejet af Danmarks Lærerforening, men det var ikke museet, der var den primære grund til, at stedet i sin tid blev overtaget af lærerforeningen. Bygningen er først og fremmest hjemsted for Sinatur Hotel Storebælt, der er et af i alt seks hoteller, der ejes af Danmarks Lærerforening. Blandt andet ejer foreningen også Sinatur Hotel Gl. Avernæs, der ligger i Assens Kommune.

Men grunden, hvor hotellet og museet står, er endnu ældre end hotellet.

- Grunden til, at de overhovedet kan bygge noget så tæt på strandkanten, er fordi der lå noget i forvejen. Det var et sanatorie for børn, der havde tuberkulose. Det lå lige nede ved vandkanten, fordi den friske havluft var god for dem, fortæller Kaj Bonde.