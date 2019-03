Hoteldrift: Nyt overskud til Nyborg Strand

Regnskabet udviser et overskud før skat på 14 mio. kroner, ifølge en pressemeddelelse. Og dermed læner hotellet sig op af forrige års sorte tal på bundlinjen, som også endte med et overskud, - nemlig på 14,3 mio. kroner.

Nyt køkken og større bar

Årets resultat kommer efter et år med ekstraordinære store udgifter til renovering og vedligeholdelse på 75 mio. kroner. Hertil en række ombygninger, der blandt andet omfatter et helt nyt produktionskøkken til 56 mio. kroner, hvor køkkenpersonalet er klar til at tænde op for gryder og pander i 2020.

Men også hotellets centrale "Stjernebar" er moderniseret og udbygget i det forløbne år. Baren er udvidet med 140 kvadratmeter, eller hvad der svarer til et gennemsnitligt parcelhus, så der nu er i alt 300 kvadratmeter barområde til gæsterne.

Nyborg Strand er i øvrigt provinsens største hotel- og konferencecenter og råder over 422 værelser med i alt 750 senge. Hotellet er en privat drevet virksomhed med samme ejerskab siden 1912.