Hoteldirektør efter brand: Man sover bedre om natten, når man ved, at evakueringsplan virker

- De reagerer prompte, da det her sker, og slår alarm. Efterfølgende sørger de for at få samtlige gæster ud af hotellet, inden brandvæsenet kommer. Jeg er helt stolt, for man sover bare bedre om natten, når man ved, at den plan, som vi øver en gang om året, hænger ved og fungerer i praksis, siger hun.

Det mener også hoteldirektør Christina Petersson, som især hæfter sig ved, at personalet formåede at holde hovedet koldt i en tilspidset situation.

Indsatsleder Nicolai Clausen ses her sammen med ambulancefolkene. En enkelt ansat, nemlig receptionisten, blev tilset for en sikkerheds skyld. Ingen personer blev dog efterfølgende kørt på sygehuset. Foto: Kasper Riggelsen

Skorsten lukkede af

På politiets døgnrapport er hændelsen karakteriseret som en skorstensbrand, men der har ikke været tale om en egentlig brand, forklarer hoteldirektøren.

- Der sker det, at der opstår en røgudvikling i vores pejs i hallen, fordi systemet er sådan indrettet, at skorstenen lukker af, når der opstår for meget varme. Det sker for at undgå, at det skal udvikle sig yderligere længere oppe, men det betyder altså, at røgen bliver sendt tilbage og breder sig til samtlige fælleslokaler, fortæller hun.

Cirka 20 gæster befandt sig på hotellet onsdag aften, og de blev i første omgang dirigeret ud på parkeringspladsen.

Efter cirka 15 minutter vurderede indsatslederen dog, at det var sikkert at samle dem i en af hotellets opholdsrum.

- Det gjorde vi dels, så vi vidste, hvor vi havde dem, men også for at passe lidt på dem i forhold til at skulle stå udenfor i længere tid. Det er ikke nødvendigvis alle, der har nået at tage en jakke på, og det er ikke ligefrem den sjoveste årstid at stå udenfor på, forklarer Nicolai Clausen.