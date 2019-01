Højvandet: Nyborg slap med skrækken

- Vi har ikke haft mulighed for at være ude på alle broerne, men det ser ikke ud til, at nogen både har revet sig løs. Så der er bare en del oprydningsarbejde tilbage, tilføjer han.

Til gengæld var trafikken i og omkring Nyborg som sædvanligt stærkt påvirket af vejret. Storebæltsbroen var lukket for biler og efter togulykken på Vestbroen også for tog. Havnegade var spærret hele dagen, mens beredskabet pumpede vand fra voldgravene over i havnen, og tilmed var Holckenhavnerdæmningen oversvømmet, og derfor var hovedvejen mod Svendborg lukket i mange timer.

Nyborg: 132 centimeter over dagligt vande. Så langt nåede højvandet op ved målestationen på Slipshavn onsdag formiddag. Det toppede klokken 9.20 og begyndte så langsomt at falde igen. Iimens kunne beboere og virksomheder omkring havnen ånde lettede op. Der er ikke meldt om oversvømmelser eller skader på både.

Dæmningen over Holckenhavn Fjord var spærret i flere timer onsdag. Det betød omvej for billister, der skulle til og fra Nyborg fra syd. Foto: Kasper Riggelsen.

Havnegade spærret

Beredskabet stod klar med pumperne allerede tirsdag aften og begyndte at pumpe vand fra voldgravene over i havnen. Det er nødvendigt, fordi en automatisk sluse under Havnegade lukker ved højvande for at forhindre havvandet i at oversvømme byen via voldgravene. Men der løber til stadig vand til voldgravssystemet fra Ladegårds Å, og det skal pumpes ud for at byen ikke bliver oversvømmet bagfra.

Som det har været tilfældet flere gange før, betyder det, at Havnegade - byens mest trafikerede vej - var spærret i timevis og trafikken omdirigeret til Østervoldgade. Ud på eftermiddagen blev der stadig pumpet, men indsatsleder Jesper Rossen gættede på, at slangerne kunne rulles sammen omkring klokken 22.30 tirsdag aften.

For første gang havde Den Lokale Beredskabsstab i øvrigt valgt ikke at bede om hjælp hos Hjemmeværnspolitiet til at lede trafikanterne på vej i forbindelse med afspærringen. Og det gik meget godt, konstaterer Jesper Rossen.

- Et par gange i timen var der bilister, som ikke forstod skiltningen og forsøgte at køre igennem Havnegade. Men når de så fik øje på vores slanger, vendte de om og kørte væk igen, siger Jesper Rossen.

I forbindelse med togulykken på broen måtte Beredskabet dog stoppe pumperne og lukke vandet ud af slangerne lidt før klokken ni. Det var da en række udenbys udryknings-køretøjer skulle forbi for at hjælpe til på Vestbroen.