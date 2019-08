Hjernetræning giver overskud i hverdagen

Nyborg: Har du været syg af kræft, stress eller anden længerevarende sygdom? Har du udfordringer med at koncentrere dig, huske, have overblik og multitaske? Bliver du nemt distraheret og har svært ved at skifte mellem opgaver, samt indlære nye ting? Så er du ikke alene og der er hjælp at hente. Du kan faktisk optræne din hjerne igen, ligesom du kan genoptræne for eksempel din ryg eller dit knæ.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Fysiokiss, Nymarksvej 51, Nyborg. Underviser er Mette Krabek, der er ergo- og kropsterapeut og certificeret funktionel hjernetræner. Hun har i de seneste 22 år arbejdet med træning af krop og hjerne. Træningen foregår enten individuelt eller på hold.

Begge hold starter mandag 2. september, hvor det er muligt at komme og få en prøvetime gratis. Genoptræningsholdet foregår kl. 11.05-12.05 og grundtræning foregår kl. 12.10-13-10. Tilmelding er nødvendigt til mette@krabek.com eller sms til 28199060 senest 31. august.