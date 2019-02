Nyborg: En halvanden time lang intim café- og støttekoncert på Nyborg Gymnasium, torsdag 28. februar, har to erklærede formål:

Ifølge rektor Henrik Stokholm handler det om at åbne skolen mod byen gennem et fælles kulturhus. Sideløbende, at samle penge ind til den udviste somaliske familie Abdisalan Hussein og de to 16-årige søstre Roda og Roweyda , som Nyborg Kommune nægtede undervisning i 10. klasse på gymnasiet, mens deres asylsag behandles.

- Vi inviterer byens borgere med, da vi gerne vil åbne skolen mod byen med en social og hyggelig happening. Samtidig vil vi bruge aftenen til at samle penge ind til familien Abdisalan Hussein. Og vi er sikre på, at mange gerne vil hjælpe familiens børn, så de kan fortsætte deres normale liv i en ramme, de kender, fremhæver rektor Henrik Vestergaard Stokholm i en pressemeddelelse.

Rektor påpeger, at der er brug for flere midler, så familien fortsat kan blive i Nyborg, og børnene kan fortsætte deres normale liv.

- Der har i lang tid været en meget bred opbakning til familien. Derfor er vi ret sikre på, at mange vil gribe denne mulighed for at støtte - og for at besøge Nyborg Gymnasium til en hyggelig aften i musikkens og fællesskabets tegn, fremhæver Henrik Stokholm.

Det er gymnasiets musikelever, som indtager scenen under aftenens café-koncert fra klokken 19-20.30. Og repertoiret blev en buket sange og fællessange, der kan jage mørket og vinteren væk for en stund.

Alle er velkomne på Skolebakken.