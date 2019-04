Nyborg: Det bliver et brag af en teaterkoncert fyldt med myter, fortællinger, historiske fakta og masser af musik, når Sigurd Barrett blæser støvet af Danmarkshistorien på Bastionen søndag den 7. april. Kl. 14.00.

Danmarkshistorien er fyldt med spændende og levende fortællinger om markante personer og drabelige hændelser. Det bliver derfor lidt af en rejse tilbage i tiden, når Sigurd med både ord og toner fører publikum igennem historien helt fra stenalderen og frem til nutiden. På klassisk 'Sigurd-manér' med sin altid dybt engagerende måde at være på fortæller Sigurd Barrett om vigtige øjeblikke i vores historie, om vikinger, munke, konger og krige - alt sammen krydret med sange fra Sigurds store projekt "Sigurds Danmarkshistorie", som mange sikkert kender i både bog- og spilform.

Når Sigurd fortæller Danmarkshistorie er det en oplagt mulighed for, at hele familien kan få en dejlig fælles oplevelse. En oplevelse, der forhåbentlig kan skabe gode snakke og endnu mere nysgerrighed efter at dykke ned i vores spændende historie - den historie, som har været med til at gøre os til det folk, vi er.

