Her er din nye borgerrådgiver

Tina Hering Jepsen glæder sig til at have mulighed for at bruge sin konfliktmægleruddannelse i Nyborg. Den trak hun ikke meget på, da hun arbejdede i Holbæk. Privatfoto.

Lær at kende Tina Hering Jepsen, der overtager jobbet som borgerrådgiver i Nyborg Kommune fra 1. januar. Hun håber, hun kan være med til at sørge for, at Nyborg Kommunes borgere føler sig retfærdigt behandlet af forvaltningen.

Nyborg: Det er en rolig stemme, der besvarer spørgsmål over telefonen en tidlig morgen. Stemmen tilhører Tina Hering Jepsen, der netop er blevet ansat som Nyborg Kommunes nye borgerrådgiver. Borgerrådgiveren hjælper borgere med vejledning om borgerens rettigheder, med at udforme og sende klager til kommunens administration eller med at løse konflikter mellem borgere og kommunen, hvis en sag er gået i hårdknude. Det er sager, som Tina Hering Jepsen brænder for. - Det, at have mulighed for at klage til en offentlig myndighed og forvente, at ens klage bliver taget alvorligt, hører grundlæggende med til at definere et retssamfund og det demokrati, som vi lever i, forklarer Tina Hering Jepsen. Ser man på hendes CV, er man ikke i tvivl om, at hun er erfaren. De sidste syv år har hun beskæftiget sig med klager til borgmesteren i Holbæk. Hun er uddannet socialrådgiver med en kandidat i socialt arbejde fra Aalborg Universitet og har også en konfliktmægleruddannelse fra Københavns Universitet. Alt i alt har hun 20 års erfaring fra forskellige kommuner, hvor hun blandt andet har arbejdet med børn og unge, arbejdsprøvning og i kriminalforsorgen. - Med den erfaring og viden jeg har med mig, tror jeg på, at jeg kan gøre en forskel og styrke dialogen mellem borgerne og kommunen, siger Tina Hering Jepsen.

Et produkt af sin tid For 52-årige Tina Hering Jepsen har det ligget i kortene siden hun var helt ung, at hun skulle arbejde indenfor det sociale område. Interessen er født af en indignation over, hvor uretfærdigt det er, at nogen menneskers grundlæggende har det sværere end andre. - Jeg er vokset op i 70'erne, hvor der var stor fokus på at dokumentere sociale forhold. Så jeg er nok et produkt af den tid, hvor man har haft blik for ulighed og livsvilkår, fortæller Tine Hering Jepsen. Den grundholdning har fulgt hende gennem karrieren, hvor det sidste stop var i Holbæk, hvor hun kun håndterede klager. Der har hun været med til at vende synet på klager, så de ikke længere ses som en kritik men derimod en kilde til ny læring for kommunens ansatte. Der ser hun stillingen i Nyborg som en naturlig forlængelse af, da hendes opfattelse er, at man i Nyborg har et ønske om at blive klogere på kommunens praksis. - Det vigtige er borgernes oplevelser med systemet. Med den erfaring jeg har med, kan jeg gøre en forskel, så vi sikrer den service borgerne har ret til, og så borgerne får hjælp til at blive hørt i systemet, forklarer Tina Hering Jepsen. Hun ser dog ingen grund til at gentænke hele systemet. - Jeg har læst den tidligere borgerrådgiver, Mona Walthers beretninger, og hun har lavet et fantastisk stykke arbejde. Hun har trådt fine spor, som det bliver et privilegie at videreføre.

Ser frem til Nyborg Tina Hering Jepsen er opvokset i København, og bor i dag på Islands Brygge. Der skal hun pendle fra alle ugens dage til hendes "pind" på rådhuset. Hun ser dog ikke afstanden som et problem. Tværtimod ser hun den som en styrke, for hun har et princip om, at hun ikke skal arbejde i den kommune, som hun bor i, da hun helst ikke vil skulle sidde og rådgive sin nabo. Og så er det en bonus, at Nyborg er en eller to tænder mindre end staden. - Storbyen er dejlig at bo i, men det er også dejligt at arbejde et sted, hvor der er en sammenhængskraft og størrelse, der gør, at man kender hinanden på en lidt anden måde. Så bliver det bare lidt nemmere at samarbejde, når noget skal løses, siger Tina Hering Jepsen. Hun har ingen familie eller venner i Nyborg, men har før besøgt byen som turist. Selv fremhæver hun Nyborgs placering og de mange ting, der sker i byen. - Det ligger ubeskriveligt smukt ved bæltet, og jeg kan godt lide kombinationen af det gamle historiske i kernen af Nyborg og den driftighed, som byen er ramme for.