Østfyn: En hel og velbevaret økse, dele af et spyd og en dolk og af en bælteplade samt dele af kvindesmykker - alt sammen fra den ældre bronzealder, det vil sige for cirka 3500 år siden - er fundet i en mark på Østfyn.

Det fortæller arkæolog Malene Refshauge Beck fra Østfyns Museer til TV2 Fyn.

Hun vurderer, at der er tale om et unikt fund, og museets arkæologer arbejder videre i området for om muligt at finde flere genstande fra det, som Malene Refshauge Beck formoder har været en gudeofring.