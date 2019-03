Hemmelig agent kontrollerede ansatte: Firma slipper for politianmeldelse efter it-skandale

Sikkerhedsfirmaet Prueba Cybersecurity sendte sidste år i november en hemmelig agent i marken for at kontrollere ansatte på 4kløverskolen i Ørbæk udstyret med et falsk id-kort. Efter afsløringen har Nyborg Kommune stoppet samarbejdet med firmaet og taget afstand fra metoderne. Men et politisk flertal afviser at indgive politianmeldelse.

Efterfølgende har kommunen bestilt en juridisk vurdering af, om der er grundlag for at indgive politianmeldelse mod firmaet for dokumentfalsk, og her er svaret - en smule overraskende - nej.

Nyborg Kommune har klart taget afstand fra metoden, og kommunens egen it-chef har fået en skriftlig advarsel for at have handlet i strid med kommunens regler, da han i en mail foreslog Prueba Security at "optræde med skjult kamera".

Alligevel besluttede et politisk flertal i Økonomiudvalget på et møde mandag, at man ikke vil politianmelde sikkerhedsfirmaet Prueba Cybersecurity i sagen om de hemmelige videooptagelser på 4kløverskolen i Ørbæk.

"Man kan rejse det spørgsmål, om virksomheden er gået for langt i sine tests. Heroverfor må det formodes, at virksomheden vil forsvare sig med, at man netop har forsøgt at etablere et så troværdigt angreb som muligt, ganske som en hacker ville gøre det. Da der samtidig ikke i aftalegrundlaget er indlagt nogen begrænsninger for virksomhedens måde at agere på, må tvivlen komme Prueba til gode," skriver advokatfirmaet, som på den baggrund konkluderer, at der ikke er grundlag for at melde firmaet til politiet for dokumentfalsk.

"Det fremgår ikke af hverken den indgåede kontrakt mellem Nyborg Kommune og Prueba eller af Pruebas mail af 7. november, hvorvidt der måtte benyttes falske ID-kort, og det må for en umiddelbar betragtning lægges til grund, at det falske ID-kort alt andet lige har øget troværdigheden for den pågældende sikkerhedskonsulent i forhold til de lokationer, der var aftalt besøg hos. Man kan herefter rejse det spørgsmål, hvem sikkerhedskonsulenten har vildledt," skriver advokatfirmaet.

Det forhold, at der ID-kortet var falsk, er nemlig ikke ensbetydende med, at der er tale om dokumentfalsk i straffelovens forstand, påpeger Kielberg Advokater i en skriftlig redegørelse til kommunen, som avisen har fået aktindsigt i. Det er nemlig en grundbetingelse, at der er sket med fortsæt - altså at man har haft til hensigt at omgå loven.

S står alene

Den anbefaling har et flertal i Økonomiudvalget altså valgt at følge. Det er dog ikke alle partier, der kan bakke om beslutningen. På mødet mandag krævede Socialdemokratiet således at få skrevet til referat, at man fortsat ønsker at indgive en politianmeldelse.

- Hvis vi sammenligner det med et indbrud i et hus, så tror jeg ikke, at nogen almindelige mennesker vil ringe til deres advokat, før de melder det til politiet. Jeg føler ikke, at vi er kommet til bunds i den her sag, og vi mener, at det bør være op til politiet og anklagemyndigheden at vurdere, hvorvidt der er tale om dokumentfalsk eller ej. Ud fra det, vi har set indtil videre, er der intet, der tyder på, at kommunen har opfordret firmaet til at forfalske ID-kortet. Derfor må vi gå ud fra, at man har handlet på egen hånd, og det er en meget alvorlig sag, lyder forklaringen fra Socialdemokratiets gruppeformand Sonja Marie Jensen.

Det fremgår i øvrigt af advokatens redegørelse, at det var en medarbejder fra Prueba, der konstruerede det falske ID-kort:

"Under et natligt besøg i uaflåste affaldscontainere fandt Pruebas medarbejder et ID-kort, der var henkastet uden at være destrueret. Dette ID-kort dannede grundlag for udarbejdelsen af et falsk ID-kort, der fremtrådte som værende udstedt af Nyborg Kommune. Dette kort blev forsynet med navnet på en person, der ikke var ansat i kommunen".