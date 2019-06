Havnen i Nyborg kommer til at dufte af Europa

Nyborg: Der venter lækkerier som spansk paella og engelske fish and chips, pølser, oste, kager nødder og meget andet i Havneparken i Nyborg fra tirsdag.

Mandag var pladsen et mylder af folk med fremmede tungemål og biler fra alle mulige forskellige europæiske nationer. Folkene var i gang med at stable en helt teltby på benene, og tirsdag åbner European Street Market for publikum.

European Street Market har ikke gjort det helt store nummer ud af at annoncere for begivenheden, men af deres meget lidt opdaterede hjemmeside kan man se, at European Street Market har været rundt forskellige stedet i både Jylland og på Sjælland, inden kortegen kom til Nyborg.

Der er åbent tirsdag til og med lørdag i det europæiske gademarked.