Havn og by skal hænge bedre sammen

Nyborg: Nyborg by og havn hænger ikke ordentligt sammen.

Det var et af budskaberne, da Arkitektfirmaet Gehl for et halvt års tid siden præsenterede et oplæg til såkaldt"Strategisk byudviklingsplan".

Nu er et lille bitte hjørne af planen havnet på politikernes dagsorden, når Teknik- og Miljøudvalget holder møde tirsdag. Her skal de nemlig tage stillig til både midlertidige og permanente forandringer i det trafikerede kryds, Adelgade/Strandvejen.

Blandt andet foreslås det at den store hæk og skilteskoven ved Toldboden fjernes, så man kan se havnen, når man færdes på Adelgade.

Der er forslag til ombygning en midlertidig udvidelse af fortovsarealet på Adelgades vestlige side, som medfører en midlertidig lukning af den ene vejbane. Udvidelsen etableres som et trædæk på den ene vejbane og i hele fortovets bredde, afgrænset med blomsterkasser ud mod trafikken.

Mod syd på Strandvejen laves en permanent ændring af fortov og cykelsti ved Toldboden.