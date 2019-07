Haveformand: Rent held at ingen er brændt inde

Nyborg: - Det er jo rent held, at der ikke har været mennesker i de huse, der er brændt ned. Man kan jo ikke se udefra, om der er nogen i husene.

Det siger Jan Jensen, formand for Haveforeningen Helgetoften. Fyens Stiftstidende mødte ham fredag formiddag i det store kolonihaveområde ved Nyborg Vold, som har været præget af brande de seneste uger og i øvrigt også tidligere.

Natten til fredag var der ild i tre kolonihavehuse, men der ligger stadig flere andre brandtomter i området fra de seneste brande, der fandt sted midt i juni. Helgetoften og Grejsdalen ligger lige op ad hinanden, og brandene har ramt begge områder, der ligger idyllisk ned mod voldgravene og Ladegårdssøen.

- Jeg jo ikke, hvem det er, der går og sætter ild til husene. Jeg tror bare det er en person, der får et kick af at se ilden, siger Jan Jensen.

Efter de forrige brande har man i haveforeningerne drøftet muligheden for selv at holde vagt i området, men det er ikke blevet til noget.

- Vi snakkede om selv at gå og kigge lidt efter, men folk bliver jo hurtigt trætte at at gå rundt i et mørkt kolonihaveområde om natten, siger Jan Jensen.

Natten til den 19. juni brændte et andet kolonihavehus ned, og før det var der to brande inden for en måned.

Da Fyens Stiftstidende gik en runde i kolonihaveområdet fredag formiddag, traf vi ingen, der overnatter i deres huse. De huse, der ofte er beboet om sommeren, var aflåst, og det kan måske tyde på, at folk er utrygge ved at overnatte i området for tiden.

Brandene natten til fredag gik ud over to private kolonihavehuse og Nyborg Sportsfiskerforenings klubhus, der brændte helt ned.