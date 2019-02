Handlende vil gerne snakke om skilte

Nyborg: Formanden for de handlende i Nyborg, købmand Ulrik Nielsen, er helt med på, at bymidten skal rustes til Unesco-satsningen. Men han undrer sig over, at kommunen har lavet nogle regler for skiltningen i byen uden at følge op det.

- Jeg forstår faktisk ikke, hvorfor kommunen ikke er gået i dialog med de handlende om skiltene. Hvis det er et spørgsmål om ressourcer, kunne man da bare tage det lidt efter lidt. Et skilt om ugen giver 50 på et år, siger Ulrik Nielsen.

- Under alle omstændigheder er Nyborg Handel helt med på satsningen på kulturarv og Unesco, og i det hele taget på at man prioriterer bymidten, så vi vil gerne i dialog om det her problem, siger Ulrik Nielsen.

- Det kan jo godt være, at nogle handlende ikke lige har været klar over reglerne, men det må man jo snakke med dem om, siger Ulrik Nielsen.

Handelsformanden driver selv forretning i en af byens flotteste købmandsgårde - Nørregade 5 - og her har han forstået at feje for egen dør, for det store byhus fremstår meget originalt både mod gaden og gården.

- På et tidspunkt var en af mine lejere interesseret i et lysskilt, der hænger ud fra væggen, men vi snakkede om det, og endte på god løsning uden sådan et skilt, siger Ulrik Nielsen.