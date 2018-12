Handicappris: Bo leverer livskvalitet med badevandet

Nyborg: På FN´s Internationale Handicapdag blev en nyborgenser mandag tildelt Årets Handicappris 2018 under et arrangement i Aktivitetshuset Sprotoften. Prisen gik til Bo Nielsen fra Østfyns Handicap Idrætsforening, som var den ene af to kandidater. Den anden var Nyborg GIF Håndbold.

Mange timer

Formand for Handicaprådet Martin Stenmann (S) lægger til, at Bo Nielsen ud over de mange timer han har lagt i Østfyns Handicap Idrætsforening plus 15 år som formand, også i en årrække har siddet i kommunens Folkeoplysningsudvalg. Her har prismodtageren repræsenteret handicaporganisationerne.

- Begge kandidater har gennem deres engagement i foreningslivet givet mennesker med funktionsnedsættelser gode oplevelser. De har begge gjort en stor indsats på området, fremhæver Martin Stenmann og tilføjer, at den internationale dag er en god dag at sætte fokus på lige muligheder - også for mennesker med handicaps.

Begge kandidater blev behørigt hylder for deres indsats. Bo Nielsen modtog foruden æren et gavekort på 2.500 kroner samt et maleri malet af den lokale kunstner, Lars Fuhr.