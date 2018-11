Han skal spille en af Dirch Passers kendte roller: - Alting behøver ikke være så firkantet

Han spillede den skøre Cosmo Brown i årets sommerforestilling på volden "Singin' in The Rain", han spiller Kaptajn Langstrømpe i efterårsforestillingen "Pippi" og det er netop kommet frem, at han skal spille en af hovedrollerne hr. Celestin/Floridor til årets sommerforestilling Frøken Nitouche. Men hvem er den 24-årige Jens Jepsen, når han ikke står på scenen? MitNyborg-magasinet mødte amatørskuespilleren i sensommeren og fik snak om skuespillerdrømmen, inspirationskilden og hvorfor han kan finde på at tage to forskellige slags strømper på. Hvis du har misset portrættet i magasinet, så læs det her.

- Det er en speciel følelse, når folk kommer og roser en, for jeg er lidt genert på det punkt. Men når det så er sagt, har jeg mange gange haft svært ved at sove efter en forestilling her i sommer, da jeg har været helt høj bagefter.

Jens Jepsen har efterhånden en del amatørteater på bagen. Senest spillede han birollen Cosmo Brown i Voldspillets "Singin' in The Rain". En rolle, der ifølge den 24-årige amatørskuespiller, er den største, han nogensinde har haft. En munter karakter med en falden-på-halen humor, der har gjort ham til publikumsfavorit. Han er blevet sammenlignet med Arne Lundemand og hele Danmarks Dirch Passer. Store personligheder ifølge den ellers uden for scenen beskedne Jens Jepsen.

Det startede for seks år siden. Interessen for skuespillet. Stamtræet består egentlig mest af håndværkere og smede, men af en eller anden grund blev Jens Jepsen bidt af en gal hest, som han selv udtrykker det.

- Rasmus, der spillede instruktøren i "Singin' in The Rain", og jeg havde en tavle ude i kulissen, hvor vi satte en streg for hver gang, vi hver især fik et grin af publikum, og der må jeg erkende, at jeg overhalede ham lynhurtigt.

Ofte hænder det, at han spoler tilbage i en film, for at se en bestemt bevægelse eller mimik en gang til.

- Min mor er også meget ordentlig, men da jeg begyndte at vaske mit eget tøj derhjemme, begyndte jeg at tage to forskellige slags strømper på, for hvorfor skal de absolut være ens?

- Fordi alting ikke behøver være så firkantet. Jeg kan godt lide at rykke ved nogle normer, derfor kan jeg også finde på at gå baglæns ind i et rum.

Som barn ville Jens Jepsens mor have ham til at gå til teater, men han var for genert. Selvom han påstår til dels stadig at være det, siger hans hawaiiskjorte med røde chilier og den høje sixpence-hat noget andet.

Skuespillerdrømmen

Jens Jepsen har til hverdag et job som pædagogmedhjælper i Båring, hvor han også får lov til at lave dukketeater og skolekomedier med børnene. To gange har han dog søgt ind på en af skuespillerskolerne, men uden held. Han læste egentlig til pædagog for nogle år siden, men valgte at droppe ud. Et, fordi han hader titler. To, fordi han ville give skuespillerdrømmen en chance.

Derfor giver han skuespillerskolen et skud mere og håber, at han på de tre minutter man får, kan overbevise juryen om, at han skal have en af de eftertragtede pladser.

Som stor Dirch-fan er en af drømmerollerne dog også hr. Floridor/Celestin fra Frøken Nitouche. Jens Jepsen regner derfor med at gå til audition på hovedrollen til næste års sommerforestilling på Volden. Men til spørgsmålet om, hvad den største rolle vil være for ham, er svaret et ganske andet.

- Så skulle det være i en revy, jeg selv har skrevet. Det ville nok være det største.