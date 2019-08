Halv genforening: 500 gæster nød Beatles og ABBA på Den Grønne

NYBORG: Fredag aften bød på fest, dans og et skridt tilbage i tiden for de fremmødte ved Den Grønne i Nyborg, hvor Nyborg Gymnastik- og Idrætsforening havde inviteret til koncert.

Her var to tjekkiske bands kommet forbi for at spille nogle velkendte klassikere. Britiske The Beatles blev genoplivet gennem kopibandet The Beatles Revival og svenskernes stolthed ABBA kom også forbi i form af ABBAcz.

Et sted mellem 500 og 550 mennesker trodsede de sidste dages ustabile vejrforhold for at få et gensyn eller måske det første møde med to af verdens mest kendte bands gennem tiden, og gæsterne blev belønnet.

- Vejret var jo fantastisk. Der var vi rigtig heldige. Vi holdt gæsterne omkring de 500, så vi kunne gøre koncerten lidt mere intim og alle havde mulighed for at komme tæt på scenen, fortæller formand for NGIF's koncertudvalg, John Sørensen.

Koncerten startede klokken 19.30, og fortsatte resten af aftenen. De to bands spillede lidt på tur, så hvert band kunne opleves to gange i løbet af aftenen, der først blev rundet af omkring 23.30.

- Folk var virkelig glade. Der var blevet taget stole og tæpper med, så folk rigtig kunne hygge sig med musikken. Der var endda et par stykker, der tog sig en svingom og dansede lidt, siger John Sørensen.

Efter en enkelt overnatning på hotel i Nyborg er The Beatles Revival og ABBAcz allerede på vej videre i programmet. Lørdag spiller bandet i Humble på Langeland.