Hærværk og tyveri: Voldspillere er vrede og utrygge

Nyborg Voldspils Palle Gram (tv) og Flemming Larsen, FLT Alarmer, sørgede for en måneds tid siden for videoovervågning på og omkring friluftsscenen. Nu har overvågningskameraerne været udsat for hærværk. Foto: Kasper Riggelsen

Politiet har intensiveret efterforskningen i et forsøg på at finde de gerningsmænd, der i nu snart en måned har hjemsøgt Nyborg Voldspil.

Nyborg: Med kun 28 dage til premieren på jubilæumsforestillingen "Frøken Nitouche" kæmper Nyborgs voldspillere for at holde gejsten oppe. Nyborg Voldspil har i den seneste måneds tid været udsat for adskillige tilfælde af hærværk og tyveri. Og også et enkelt tilfælde af ildspåsættelse. Og efter tre nye tilfælde bare i denne uge, breder mismodet på den gamle, traditionsrige scene sig. - Jeg er vred og ked af det på vegne af de mange mennesker, som lægger hele deres sjæl og energi i Nyborg Voldspil, siger formanden for Nyborg Voldspils bestyrelse, Jesper Bech Madsen. Han er rystet over den mangel på respekt for andre menneskers frivillige arbejde, de efterhånden mange tilfælde af hærværk og tyveri er udtryk for. - Vi må bruge meget energi på at holde gejsten oppe. Man kunne jo ellers godt forledes til at lade det hele være lige meget. Men så har dem, der står bag det her, vundet. Og det synes jeg ikke, de skal have lov til, fastlår han.

Nyborg Voldspils friluftsscene på Møllebakken blev i slutningen af maj ramt af både hærværk, tyveri og et forsøg på at stikke lid på scenekonstruktionen, der for en stor dels vedkommende er bygget i træ. Det fik voldspillerne til at installere videoovervågning. Og det er dén, der hele tre gange i denne uge har været udsat for hærværk. Først på natten til tirsdag blev kablerne til ét af kameraerne skåret over. Senere samme nat blev flere overvågningskameraer malet over med sort maling - efter at de i 20 minutter havde optaget gerningsmændenes færden på scenen. Og natten til torsdag blev de sidste kabler til overvågningskameraerne på friluftsscenen skåret over.

Arbejder intensivt Ifølge vicepolitiinspektør Anders Sims-Nielsen arbejder Fyns Politis efterforskningsafdeling intensivt på en opklaring af sagen. - Vi har sikret en række tekniske spor, som vi nu får undersøgt, og så foretager vi sideløbende afhøring af de vidner, der er i sagen, oplyser han. Anders Sims-Nielsen bekræfter, at optagelser fra Nyborg Voldspils overvågningskameraer indgår i efterforskningen. Men han understreger også, at optagelserne ikke alene kan føre til anholdelser. - Når vi har optagelser fra videoovervågning, skal vi først have fundet ud af, hvem det er, man ser. Så skal vi have identiteten bekræftet og de mistænkte knyttet til gerningsstedet og det, der er sket. Vi skal have bygget en så stærk som muligt, forklarer Anders Sims-Nielsen. Formanden for Nyborg Voldspil er glad for, at politiet prioriterer de mange tilfælde af hærværk og tyveri højt. - Vi spekulerer jo selvfølgelig på, hvad motiverne kan være. Og det skaber naturligvis både vrede, utryghed og bekymring. Men jeg må også sige, at kampånden blandt vores mange frivillige er stor, tilføjer Jesper Bech Madsen. Voldspillerne fortsætter således ufortrødent forberedelserne til 80 års jubilæumsforestillingen "Frøken Nitouche" - med premiere den 19. juli.