Nyborg: Man kan kun spekulerer over, hvad der har fundet sted på Lunavej i Nyborg natten mellem fredag og lørdag.

Her er en gruppe unge blevet set på gaden, men det er usikkert, om de har nogen forbindelse til det hærværk, der blev begået i tidsrummet mellem fredag klokken 18 og lørdag formiddag klokken 11.

Ejeren af en grå Nissan Qashqai kan til gengæld konstatere, at der er lavet op til flere små, dybe ridser i lakken på bilens kølerhjelm. Desuden fandt anmelderen et hvidt lag pulver, der var drysset ud over kølerhjelmen.

Politiet på stedet har umiddelbart vurderet, at der var tale om euforiserende stoffer. Samtidig kunne noget tyde på, at mærkerne stammer fra et kreditkort, som er brugt til at dele de ulovlige stoffer op med.

Samme aften var der arrangeret fest på Nyborg Gymnasium, og politiet vil ikke udelukke, at gerningsmændene skal findes blandt deltagere ved festen.