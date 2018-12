Nyborg: Nyborgensernes interesse for Restaurant Teglværksskoven har været markant i de mange år, hvor der har kørt sager om byggerierne på det naturskønne sted.

Som omtalt tidligere fjernede ejeren tidligere på året den to meter høje og 45 meter lange mur, som byretten i Svendborg har kendt ulovlig og krævet fjernet.

Til gengæld er der nu plantet en markant hæk, hvor muren stod, og Stiftstidende har allerede fået henvendelser fra borgere: Er det virkelig lovligt?

Og det skulle det være: Kystdirektoratet gav i starten af 2016 dispensation til, at den omstridte mur kunne erstattes af en hæk. Til gengæld sagde direktoratet nej til et to meter højt plankeværk på indersiden af hækken, fordi det udgjorde et fremmedelement.

Hækken skiller - lige som muren gjorde det - restauranten fra udlejnings-bygningen ved siden af. Restaurant Teglværksskoven har endnu ikke præsenteret en ny forpagter, efter restauratørparret Kristina Hedegaard og Rasmus Kirk Henriksen forlod stedet i efteråret.