Håndværkere fik usædvanligt besøg: Prins Joachim besøgte Nyborg Slot

Han blev bedt om at iføre sig de obligatoriske sikkerhedssko, og var med rundt for at se, hvordan tømrerne er i gang med den bærende konstruktion i riddersalen, og han fulgte også murerne, der netop nu lægger tag og restaurerer facaderne.

Nyborg: Hans Kongelige Højhed Prins Joachim var i tirsdag eftermiddag forbi Nyborg Slot for at se på restaureringen af kongefløjen.

Taget over Nyborg Slot er ved at blive skiftet, og Prins Joachim var helt til tops for også at følge den del af renoveringen. Foto: Troels Malthe Borch.