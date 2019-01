Gymnasierektor rystet over tone i radiodebat

I et debatprogram på P1 var der intense ordudvekslinger mellem debattørerne - særligt mellem rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm og udlændingeordfører for DF, Martin Henriksen.

- Det viste mig en grim side af politik.

Sådan udtrykker rektor på Nyborg Gymnasium Henrik Vestergaard Stokholm sin oplevelse efter at have medvirket i P1's debatprogram "Må afviste asylansøgere gå i skole?" i mandags - 7. januar.

Debatprogrammet med et panel bestående af rektor Henrik Vestergaard Stokholm, DF's udlændingeordfør Martin Henriksen, udlændingeordfører for Alternativet Carolina Magdalene Maier, gymnasieelev Rokhsar Sediqi og konsulent Otto Herner Fraenkel kom på bagkant af sagen om familien Abdisalan Hussein fra Nyborg.

Rektor Henrik Vestergaard Stokholm har gjort sig bemærket ved i første omgang at lade pigerne Roda og Ruwayda Abdisalan Hussein fortsætte deres 10. klasse, som hører under gymnasiet. For nylig gik han et skridt videre ved også lægge lokaler til de mindre søskendes undervisning.

I radiogrammet, der blev sendt mandag, gik bølgerne særligt højt mellem Martin Henriksen og Henrik Vestergaard Stokholm.

Martin Henriksen beskyldte gymnasierektoren for at pudse sin egen glorie i medierne, for at agere som politiker og for ikke have følelser for sit eget land. Rektoren mente omvendt, at Martin Henriksen lovgiver om noget, han ikke ved noget om og er uden følelser.

Den ophidsede debat har gjort et stort indtryk på Henrik Vestergaard Stokholm.

- Det er første gang, jeg deltager i den type debatprogram. Jeg har været med ved Café Stiften. Der var debatten på et mere faktuelt grundlag, hvor det på P1 blev meget følelsespræget, fortæller Henrik Vestergaard Stokholm og fortsætter.

- Jeg havde en modstander (Martin Henriksen red.), der ikke lyttede. Han kørte bare slangord af. Han kigger ikke ned i det enkelte menneske. Jeg følte, jeg stod overfor en politisk automat.

- Så jeg var meget påvirket af det bagefter. Det chokerede mig. Der var et lavmål i at beskylde mig for at promovere mig selv. Jeg er helst fri for alt det her. Det er ikke noget, jeg nyder, men jeg gør det for børnenes skyld, lyder det fra Nyborg-rektoren.

- Kunne du finde på at stille op igen?

- Det er benhårdt, og det er ikke noget jeg nyder, men jeg stiller mig gerne op igen, for børnenes skyld, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

Det har desværre ikke været muligt at få fat i en kommentar fra Martin Henriksen omkring hans oplevelse af debatten.