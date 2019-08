Gymnasierektor om trafikulykke der kostede elev livet: - Meningsløs og dybt tragisk

Lørdag aften afgik 18-årige Emil Hertz Bruun Dyremose ved døden efter at være blevet kørt over af en bil på Nyborgvej i Refsvindinge. Ulykken har lagt sig som en sort sky over Nyborg Gymnasium, hvor den unge mand var elev.

Nyborg/Refsvindinge: Første skoledag efter sommerferien er normalt en festdag på Nyborg Gymnasium. Men i år er festtaler afløst af en mindehøjtidelighed for 18-årige Emil Hertz Bruun Dyremose, der lørdag aften afgik ved døden efter at være blevet kørt over af en bil på Nyborgvej i Refsvindinge.

Det oplyser gymasierektor Henrik Vestergaard Stokholm, der selv henvendte sig til Fyns Politi søndag, fordi han havde læst om dødsulykken.

- Politiet kunne bekræfte, at der var tale om en af vores elever. Derfor besluttede vi allerede samme eftermiddag at åbne skolen for lærere og elever, som havde mulighed for at tale med en krisepsykolog, fortæller rektoren og tilføjer, at 60-70 personer valgte at møde frem.

Henrik Vestergaard Stokholm betegner ulykken som både "tragisk" og "meningsløs".

- Det er helt meningsløst, at et ungt menneske, der har hele livet foran sig, skal ende sine dage på den måde. Emil var en glad dreng, som var meget vellidt af alle. Derfor blev jeg meget chokeret og også enormt ked af det, da jeg fik beskeden, fortæller han.

Det er endnu uvist, hvorfor den 18-årige gymnasieelev valgte at lægge sig på vejen, hvor han blev påkørt af en bil ved 23-tiden lørdag. Samme aften havde han deltaget i en 18 års fødselsdag og ifølge en række af de andre gæster var han i rigtig godt humør.

- I det hele taget beskriver det som en rigtig, rigtig god fest. Men på et tidspunkt fortæller Emil, at han vil hjem. Et par af de andre leder efter ham i ret lang tid, men finder ham ikke, fortæller Henrik Vestergaard Stokholm.

Efterfølgende møder den 18-årige angiveligt en gruppe drenge fra gymnasiet, som ikke er med til festen, og til dem siger han også, at han vil hjem. Der er dog intet, der tyder på, at han gik fra festen i nedtrykt sindstilstand.

Efter mindehøjtideligheden mandag morgen vil de elever, der har været tæt på den 18-årige, igen have mulighed for at modtage psykologbistand. Derudover vil der blive holdt øje med deres velbefindende de kommende dage, oplyser gymnasierektoren.

- Der kan også være klasser, som ikke modtager almindelig undervisning i dag, men sådan er det, bemærker han.