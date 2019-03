Gymnasierektor om afslag i asylsag: Det var helt forventeligt

Nyborg: Torsdag aften var der inviteret til støttekoncert på Nyborg Gymnasium til fordel for familien Abdisalan Hussein fra Nyborg.

Knap 40.000 kroner blev der doneret ved den lejlighed, og det glæder gymnasierektor Henrik Stokholm, der fortæller, at de mange indsamlede penge skal bruges til at sikre, at familiens medlemmer kan blive boende i Nyborg, mens myndighederne behandler deres sag.

I denne uge kom der svar fra Udlændingestyrelsen, som afviser at give asyl til familiens børn. Det er umiddelbart et tilbageslag, men et meget forventeligt et af slagsen, mener Henrik Stokholm.

- Jeg har været i kontakt med familien, som selvfølgelig er meget berørt og derfor ikke ønsker at tale med pressen. De havde håbet på at få asyl, men der er som sådan ikke noget overraskende i, at Udlændingestyrelsen giver afslag. Nu ser jeg frem til en mere grundig behandling i Flygtningenævnet, fortæller han.

Der er således ikke udsigt til, at familien skal forlade Danmark på nuværende tidspunkt. Tværtimod kan der gå lang tid, før Flygtningenævnet kommer med sin afgørelse.

Udlændingestyrelsens afvisning kommer mindre end en uge efter, at familien Abdisalan i fredags besøgte Sandholtlejren, hvor de blev interviewet i adskillige timer.

Styrelsen gav allerede i august 2017 afslag på forlængelse af familiens opholdstilladelse i Danmark. Afgørelsen blev sidste år påklaget til Udlændingenævnet, som altså kom frem til samme konklusion.