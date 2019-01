Grov vold og mishandling: Somalisk mor idømt et års fængsel og udvisning

Anklager Maria Blomsterberg talte for, at moderen skulle udvises af landet, hvilket retten bakkede op om.

Dog mente retten ikke, at det kunne bevises, at pigen har været udsat for vold på daglig basis, men at det er sket flere gange om ugen.

Nyborg: Mandag faldt der i retten i Svendborg dom over en 30-årig somalisk mor fra Nyborg, der var tiltalt for grov vold og mishandling af sin 11-årige datter gennem flere år. Tiltalen gik blandt andet på vold med en grydeske , chili i øjnene, kogende vand udover pigen, kvælertag, trussel med kniv og ridser i armene med hårnåle.

Ud fra Stiftstidendes retningslinjer ville vi normalt skrive navnet på den dømte, hvis straffen lyder på minimum et års ubetinget fængsel. Af hensyn til barnets tarv i sagen her, skriver vi ikke navnet på den 30-årige kvinde, der af byretten er idømt et års fængsel.

Desuden blev der fra anklagerens side stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt tiltalte overhovedet er pigens mor. Det ud fra datterens forklaring om, at hun er blevet sendt til Danmark fra Uganda i 2013 af sin far og ikke kendte hende, der tog imod hende. Det var dog ikke det retten tog stilling til i sagen her.

- Det er et ønske fra regeringens side, at man skal give hårdere straffe for vold i hjemmet, påpegede Maria Blomsterberg.

Anklager Maria Blomsterberg påpegede i sit afsluttende indlæg i retten, at det var den mest alvorlige børnesag , hun har set, og at retten burde dømme ud fra datterens troværdige forklaring.

Forskellige opfattelser

Forsvarer Morten Dahl gjorde dog i sit afsluttende oplæg opmærksom på, at man ikke kan sige med sikkerhed, at den 30-årige kvinde er skyldig i tiltalen.

- Der er ikke klare beviser for, at det er hende, der har gjort det mod datteren, forklarede forsvaren, der tilkendegav, at de er klar over beviserne for de ar, pigen har fået, men at det ikke kan dokumenteres, at det er moderens gerning.

Forsvareren påpegede, at familien ikke har mange penge, og dermed har datteren ikke haft de samme ting som klassekammeraterne, hvilket hun har været ked af. Samtidig har datteren haft et brændende ønske om at få sin somaliske far, der bor i Uganda, til Danmark. Da det ikke lykkedes moderen at få ham hertil, så datteren sig sur på sin mor.

- Det er et centralt punkt i forhold til det, der er gået galt i den her familie. For noget er gået galt, vi har bare forskellige opfattelser af det, sagde Morten Dahl, der påskyndede retten om frifindelse og ellers maks seks måneders fængsel.