Grønnehave: Ejerne af Grønnehave Camping, Ulla og Thomas Monberg, har solgt deres campingplads nord for Nyborg til parret Søren og Troels Jørgensen. Et par dage før jul var salget en realitet, aftaler blev skrevet under, og fra 1. april overtager de nye ejere formelt driften af den tre-stjernede plads ved Storebælt.

Lejrchefer i 15 år

- Det blev til 15 gode sæsoner på Grønnehave Camping. Men vi synes, det er tid til at sige stop og lade andre komme til, nu da vi begge er fyldt 60 år, bemærker Ulla Monberg.

De nye ejere og lejrchefer Søren og Troels Jørgensen rykker fra Helsingør og ind på pladsen umiddelbart efter nytår. Her vil Ulla og Thomas Monberg hjælpe dem i gang med forberedelserne til den nye sæson. For allerede 1. marts er det tid at gøre rent og klargøre pladsen til sæsonens campister og fastliggere. Bare en måned senere åbner bommen for først at lukke igen i slutningen af september.