Grønne fortove i Nyborg

Da jeg jævnligt kommer til Nyborg, bliver jeg hver gang så ked af det på kommunens og de forretningsdrivende vegne. Ukrudt og cigaretskod, rygerne kan nok ikke få sig til at tage cigaretskodderne med sig igen, men måske få dem til at bruge store askebægre. De kunne eventuelt opstilles med jævne mellemrum i gaderne.

Ukrudtet står udenfor flere forretninger, blandt andet i Kongegade, Korsgade og andre steder. Det ville også klæde kommunen at ordne ved Bastionen, på p-pladsen over for står der meterhøje brændenælder, langs Slotsgade og andre steder, hvor der trænger. Men blomsterkummerne er flotte.

Ser frem til en flot, ren og turistvenlig by.