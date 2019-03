Grøn weekend på Nyborg-hotel

Nyborg: I weekenden holdes Verdensnaturfondens Earth Hour og Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.

Det markeres af Sinatur Hotel og Konference ved Storebælt i Nyborg.

Lørdag 30. marts bliver lysene slukket over det meste af planeten klokken 20.30-21.30. Ved at slukke for lyset kan alle deltage i verdens største klimaopråb.

Samtlige af Sinaturs hoteller deltager, og derfor vil hoteller såvel som restauranter henligge i stearinlysenes skær.

Søndagen står i handlingens tegn, når Danmarks Naturfredningsforening holder affaldsindsamling. Sidste år deltog 200.000, og Sinatur inviterer til affaldsindsamling.

- Få en skraldesæk udleveret i receptionen, saml affald i naturen, og få gratis kaffe, kage og varm kakao, når I kommer tilbage med skraldesækken.

Sådan lyder opfordringen i en pressemeddelelse fra Jan G. Larsen, der er direktør på Storebælt Sinatur Hotel & Konference.

Affaldsindsamlingen sker kl. 9-15, og der er kaffe og kage i restauranterne klokken kl. 12-14. /SH