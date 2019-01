Grøn omstilling skal have luft under vingerne

Nyborg: Det kan være noget med genbrug. Reparation af apparater, der ikke virker mere. Solceller på taget. Fælleskørsel fra landsbyerne, byhaver. Eller noget helt andet.

Kampen for at undgå de værste klima-mareridt kæmpes på mange fronter, og nu forsøger Nyborg Kommune at komme med ind i kampen ved at uddanne et antal "grønne piloter". Ildsjæle, der vil gå foran med et godt eksempel eller nogle spændende initiativer.

Grønne Piloter er et landsdækkende projekt, og i Nyborg har Udvalget for Grøn Omstilling puslet med tanken i flere år. Men nu letter de første piloter, og interesserede kan komme til infomøde på den gamle politistation på Stendamsgade, i mødesalen. Det er onsdag 20. febebruar klokken 17-18.

I marts bliver der arrangeret to uddannelses-dage, hvor de grønne piloter kan skal høre nærmere om projektet og mulighederne.

- Vi tilbyder uddannelsesforløb for op til 20 mennesker, og så må vi håbe, de bagefter går ud og inspirerer andre i klimakampen. Nu må vi se, om vi får det op at flyve, siger byrådsmedlem Albert Pedersen (), der er medlem af det grønne udvalg og oprindelig foreslog, at Nyborg skulle have gang i de grønne piloter.

- Man kan sammenligne det her med turistambassadørerne, og jeg håber, vi også på det grønne område får fat i i nogle ildsjæle, der kan gå ud og danne klynger og inspirere andre, siger byrådsmedlem Carsten Kudsk (DF), der er formand for det grønne udvalg.

- Vi skal have fat i borgere, der kan gå foran og vise, hvordan vi træffer bæredygtige valg i det daglige, siger byplanlægger Dennis Hansen, der er sekretær på projektet med de grønne piloter.

Kurserne for de grønne piloter afholdes i marts og april, og hvis man melder sig under de grønne faner, skal man deltage i et møde om måneden og i nogle workshops med de andre piloter.