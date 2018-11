Grøn omstilling: Forsigtig optimisme i rød lejr

To af punkterne fra budget 2018 blev aldrig ført ud i livet. Nu skal et nyt kommissorium bearbejde punkterne i Udvalget for Grøn Omstilling, og det giver anledning til behersket glæde hos S og SF.

Nyborg: - Der er spildt et år, og jeg er bange for, at der bliver spildt endnu et.

Sådan lød det fra SF's gruppeformand Suzette Frovin, da hun sammen med resten af den røde fløj i byrådssalen spurgte ind til, hvorfor to punkter fra budget 2018 aldrig er blevet til virkelighed. Punkter, som alle byrådets partier ellers har skrevet under på, og som var udset til at give Nyborg Kommune en langt grønnere profil.

Hvor det første handler om behovet for mere ambitiøse målsætninger på klimaområdet, forpligter det andet punkt kommunens embedsmænd til at regne på konsekvenserne for miljøet i forbindelse med med fremtidige initiativer og investeringer - helt på linje med de økonomiske konsekvenser.

Senest den 1. maj i år skulle der have ligget et oplæg klar til begge dele, men det er ikke sket. Borgmester Kenneth Muhs lovede dog på tirsdagens byrådsmøde, at de to punkter bliver en del af Udvalget for Grøn Omstillings nye kommissorium, der blev vedtaget på byrådsmødet. Det betyder flere medlemmer og flere arbejdsopgaver til udvalget, der blandt andet skal formulere et udkast til en samlet miljøpolitik. Det er et lille plaster på såret for S og SF.

- Det korte svar er ja, jeg er tilfreds med Kenneth Muhs' konklusion. Det, jeg hørte ham sige, var til dels, at der vil være opmærksomhed på klimamålsætninger i den nye politik for grøn omstilling, fortæller Suzette Frovin til Fyens Stiftstidende efter byrådsmødet.