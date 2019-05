Grøn indsats: Unge tømte voldgraven for affald

Mere end 70 unge på ungdomsuddannelsen FKU tog ansvar for byens grønne åndehul, da de fiskede og samlede uforgængeligt plastic, pap og papir plus bolde af pvc op af voldgravens vand på en tirsdag.

Svanerede med plastic

- Vi fik ideen til at rydde op, da vi så et svanepar i voldgraven, som havde foret reden med plastic. Også et par blishøns havde brugt plastic. Så nu forsøger vi at gøre byen til et bedre sted at være, og det er god motivation, bemærker studerende Asger Have.

De unge samt flere klasser fra privatskolen var naturens skraldemænd for en dag. De indledte dagen på brinkerne bag Bastionen og fortsatte oprydningen hele vejen til Slotssøen. Noget kunne klares tørskoet med skraldetænger, mens en del krævede kanoer og pagajer på turen rundt mellem skraldet i voldgraven.

- Vi har gået over 10.000 skridt. Så det har været en god dag, bemærker vejleder Marianne Hansen om indsatsen for at forskønne den grønne kile gennem Nyborg.