Ørbæk: For tyveknægte er intet åbenbart helligt. I tidsrummet fra mandag eftermiddag klokken 15 til tirsdag morgen klokken 9 har en eller flere personer sneget sig hen til graverhuset ved Ørbæk Kirke på Fåborgvej og brudt et vindue op - formentlig med et koben. Med sig har de taget en iPod efter først at have gennemrodet hele huset, oplyser Fyns Politi.