Gravællingens endeligt

Vi kørte ad vejen fra Skalkendrup til Nordenhuse lørdag den 8. juni ved 17-tiden. Pludselig så vi forude en gravandefamilie, mor, far og fem små ællinger.

De gik på vejen, tydeligvis nyligt udklækkede og på vej mod en sø eller vandhul. Der var langt for de små ben. Vi kørte stille og roligt i god afstand efter dem, mens de små løb det bedste, de havde lært, mens mor og far ledte dem på vej og skyndede på dem.

De løb på vejen flere kilometer, der kom modkørende, som vi advarede ved at blinke med lyset. De holdt stille, de små løb udenom i venstre side ad vejen. Så løb de over i højre side. De holdt sammen. Når der kom en bil, fløj de voksne hen over marken, mens de holdt øje med de små.

Da de på et tidspunkt gik godt inde i højre side, listede vi stille og roligt forbi de små. Vi var kommet et godt stykke forbi. Og så skete det.

En bil kom kørende i rask fart, og vi så i bakspejlet, hvordan den kørte over en af ællingerne, som løb inde i siden vejen, uden at tage farten af og uden at stoppe. Vi stoppede, og jeg gik tilbage for at se, hvad der var sket.

Og der lå den lille dunede fyr, blodig og helt stille, kun 10 cm fra vejkanten. Jeg løftede den op og lagde den ind til siden. De andre var forsvundet ind i marken med forældrene. Vi håber, de overlever.

Et lille liv, der var slut, før det fik begyndt. En lille fyr, der kæmpede for at følge med, og brutalt blev myrdet af en afstumpet person, der var totalt ligeglad og bare kørte over et lille væsen, der havde mere eksistensberettigelse, end han har som menneske.

Det er os, der skal passe på dyrene og naturen, det er ikke dem der ødelægger verden og klimaet, men derimod de tobenede mennesker. Ydermere står det i Vejloven, at vi skal hjælpe og passe på dyrene i naturen.

Desværre fik vi ikke noteret bilens registreringsnummer, og havde vi meldt det, var der nok ikke én politibetjent, der havde løftet et øjenbryn, endsige foretaget sig noget.

En sådan brutal nedslagtning giver nok ikke en gang en bøde. Jeg mener ikke, at den person har nogen eksistensberettigelse - følelseskolde kyniske psykopater har vi ikke brug for i vores verden.